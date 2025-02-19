نجما «ديرديفل» في «القصص المصورة» 2025

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة عن مشاركة اثنين من أشهر شخصيات عالم مارفل في الفعالية المقامة في أبوظبي، وينضم تشارلي كوكس وفنسنت دونوفريو، الممثلان الشهيران اللذان جسّدا شخصيتَي (ديرديفل) و(كينغ بين)، وصراعهما الأسطوري الذي حاز اهتمام الجمهور حول العالم، إلى معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2025، يومَي 18 و19 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويستمتع الحاضرون في المعرض بفرصة لقاء الضيفين والمشاركة في جلسات أسئلة وأجوبة حصرية، فضلاً عن إمكانية الحصول على توقيعهما، ما يجعل من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2025 فعالية لا تُفوت لعشاق القصص المصورة وعالم السينما والثقافة الشعبية.