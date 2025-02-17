لمسة برج خليفة تُكمل المشهد

بين خيال الإبداع والواقع تتكامل الصورة ويتفاعل المشهد في مدينة يسير الحلم والحقيقة جنباً إلى جنب.. وفي «بوكس بارك»، الوجهة العصرية الرائدة التي تجمع بين متاجر الأزياء والمطاعم والمقاهي، المصممة داخل مقطورات الشحن الملوّنة، تتفتق قرائح المبدعين بأفكار جديدة ومبتكرة، وها هي هذه الجدارية الفنية التي حاولت تجسيد جماليات برج خليفة، ليترك مصممها للواقع أن يكمل المشهد، حيث تتوج نهاية البرج - في الواقع - نهاية العمل الفني في لعبة بصرية وجمالية، أراد صاحبها أن يترك للحقيقة أن تضع بصمتها ولمستها على الخيال والعمل الفني.

تقدّم «بوكس بارك» تنوعاً فريداً يهدف إلى تسليط الضوء على العلامات التجارية الناشئة، التي تقدّم منتجات مبتكرة ومميزة، كما أنها ملتقى لكثير من الأعمال والتجارب الفنية الجماهيرية.