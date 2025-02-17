معرض صور لشوارع باريس في مطلع القرن الـ 20

افتُتِح أمس في أمستردام معرض غير مسبوق لـ72 صورة فوتوغرافية كبيرة الحجم لشوارع باريس، خلال ما يُعرَف بـ«الحقبة الجميلة»، التقطها الإخوة سيبيرجيه.

ويحمل المعرض عنوان «روفوار باريس»، أي «رؤية باريس مجدداً»، لصور من أربع مسابقات للتصوير الفوتوغرافي، أقيمت بالعاصمة الفرنسية في مطلع القرن الـ20. والصور لعدسات الإخوة جول ولوي وهنري سيبيرجيه، الذين كانوا من عشاق التصوير الفوتوغرافي.

وتظهر في إحدى اللقطات الـ72 المعروضة مجموعة من السكان المحليين يرتدون معاطف طويلة، وينظرون بفضول إلى عدسة الكاميرا في مونمارتر القديمة في فبراير 1904، وتبدو في صورة أخرى عائلات يرتدي أفرادها ملابس أنيقة، ويتحلّقون حول نافورة في حديقة لوكسمبورغ، سعياً إلى شيء من الانتعاش خلال صيف 1906.

وعُثر على 16 من الصور المعروضة عام 2017 في علّية متحف كارنافاليه.