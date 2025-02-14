«الظفرة البحري» الـ 16 ينطلق اليوم في ساحل المغيرة

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق، اليوم، فعاليات «مهرجان الظفرة البحري» بدورته الـ16 وتستمر حتى 23 فبراير الجاري، على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

والمهرجان حدث سنوي ينتظره عشاق الرياضات البحرية، لما يمثّله من ملتقى عائلي ورياضي وتراثي وسياحي، بجانب دوره في إبراز الجمال الطبيعي الذي تزخر به منطقة الظفرة. وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز قيّمة للفائزين تبلغ قيمتها الإجمالية سبعة ملايين و490 ألف درهم، موزعة على 56 مسابقة متنوعة، و1670 مستفيداً.