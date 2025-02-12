7 أيام تضيء على دور العدسات في ترسيخ الإبداع

توفر منصة «إكس»، خلال فعاليات النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، مساحة تفاعلية تتيح لأفضل المصورين والفنانين وخبراء صناعة التصوير في العالم الفرصة للمشاركة بعدد من الخطابات والجلسات والحوارات، حول أهمية الفنون البصرية، ودورها في ترسيخ الإبداع، على مدار سبعة أيام من 20 إلى 26 الجاري، بمنطقة الجادة في الشارقة.

وخلال «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تواصل منصة «إكس» توسيع حدود الإبداع والتأثير الإيجابي، مقدمة تجربة مميزة للزوار الذين يتطلعون لتطوير مهاراتهم البصرية، وتعزيز قدراتهم في السرد القصصي، واكتشاف الحكايات الكامنة وراء روائع الأعمال البصرية التي تُسهم في تشكيل رؤيتنا للعالم.

وسيناقش المصور غريغ غورمان، أحد أشهر مصوري البورتريه في العالم، والمعروف بتصوير مشاهير هوليوود، أعماله مع غاري جونز، خلال جلسة بعنوان «هوميج».

وفي جلسة بعنوان «أحلام عابرة: رحلة عبر سرد القصص»، ستناقش هيلينا جورجيو، تداخل العزلة والطبيعة والمشاعر الإنسانية، وتستخدم التصوير الملوّن والأبيض والأسود، لرواية سرديات شخصية.

وسيقدّم أندريا بيلوسو، مصور الأزياء والبورتريه المعروف بإتقان إعدادات الإضاءة والتعاون مع كبرى علامات الأزياء، خطاباً بعنوان «فنون من أجل المستقبل»، يبرز كيف يجمع الفن والوعي البيئي في أعماله.

وفي خطاب ثانٍ بعنوان «العالم السحري للفطر»، سيقدم أغوراستوس باباتسانيس، مصور الطبيعة الحائز جوائز عالمية والمعروف بإبداعه المتميز في التصوير عن قرب (الماكرو)، نظرة متعمقة عن عالم الفطر، ودوره في العالم الطبيعي.

أما المصور الدنماركي سورين سولكير، فسيطل بخطاب حول تشكيلات طيور الزرزور أثناء الطيران بعنوان «الشمس السوداء». ويشتهر سولكير بقدرته على مزج الحركة والطبيعة في صور مبهرة، ونشرت أعماله على المستوى العالمي، وتعاون مع نخبة من الفنانين.

ويشارك المصور فرانك جازولا، رحلة تحوّله من الحياة المؤسسية إلى توثيق أسرار المحيطات في خطاب بعنوان «ملحمة التغيير.. 10 سنوات من استكشاف المحيطات». وعمل جازولا مع «ناشيونال جيوغرافيك» وعدد من المؤسسات والمنظمات البيئية، لتسليط الضوء على جهود الحفاظ على الحياة والبيئة البحرية.

وفي جلسة بعنوان «تصوير الجوع»، تسلط المصورة ليز أرانغو، الضوء على واقع تحديات الأمن الغذائي في ثقافات مختلفة، وتقدم سرداً بصرياً إبداعياً لمرونة الإنسان. وعملت ليز، المصورة الصحافية مع منظمات إنسانية وخيرية حول العالم، واستخدمت التصوير لمناصرة القضايا الاجتماعية، وصناعة التغيير المنشود.

وسيقدّم المصوران باتريك تشيلايشا، وجيفري فيري، جلسة بعنوان «باكيشيميكا.. سرد للقصص المرئية في جنوب إفريقيا»، ليلقيا الضوء على دور مصوري زامبيا وجنوب إفريقيا في تشكيل السرديات الإفريقية المعاصرة، من خلال الصور المؤثرة.