أمير تاج السر في ضيافة مكتبة محمد بن راشد

تستضيف مكتبة محمد بن راشد، السبت المقبل، الروائي الطبيب أمير تاج السر، في جلسة بعنوان «حكايات بين السطور.. فن الرواية وتجربة السرد».

وتستعرض الجلسة، التي تديرها الكاتبة مريم الساعدي، تجربة ورحلة أمير تاج السر في عالم السرد، وتسلط الضوء على جوانب فنية في عالم الرواية.

وبأسلوبه الذي يمزج بين الواقع والخيال، استطاع أمير تاج السر أن يترك بصمة واضحة في المشهد الأدبي.

وستتطرق الجلسة إلى محاور رئيسة عدة تشمل الرواية كنافذة على الواقع والخيال، والهوية السودانية في الأدب العربي، والكتابة بين مسؤولية الفن وإغراء السوق، والأدب كعلاج إنساني، وتجربة الطبيب الروائي، ومستقبل الأدب العربي ورؤية التغيير.