تزايد الإقبال على المنتجات العضوية في ألمانيا

تزايد إقبال المستهلكين في ألمانيا على المنتجات العضوية خلال عام 2024.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لقطاع المنتجات العضوية، تينا أندريس: «في الواقع نتجه إلى تسجيل مبيعات قياسية مرة أخرى مقارنة بعام 2024»، مشيرة إلى أن المساحات المستخدمة للزراعة العضوية شهدت نمواً أيضاً، لكن بدرجة أقل.

ولفتت إلى أن سوق المنتجات العضوية الألمانية قد تصبح معتمدة على السلع المستوردة في المستقبل، إذا لم يتخذ الساسة إجراءات مضادة، مضيفة: «نحن بالفعل غير قادرين على مواكبة الطلب على إنتاج المواد الخام، وهذا يتضح بشكل خاص في إنتاج اللحوم وكذلك الفواكه».

ويخطط الاتحاد لتقديم أرقام دقيقة عن السوق العضوية الألمانية، غداً، خلال أكبر معرض تجاري للأغذية العضوية في العالم «بيوفاخ»، المقرر إقامته في مدينة نورنبرغ الألمانية حتى 14 الجاري.