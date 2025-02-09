جائزة الأفلام الوثائقية لفيلم عن سكان أستراليا الأصليين

فاز الفيلم الأسترالي «ذي دارك إيميو ستوري»، للمخرج آلان كلارك، بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم في الدورة الـ22 من مهرجان أوقيانوسيا الدولي للأفلام الوثائقية (فيفو).

ويتناول الفيلم قصة كتاب «دارك إيميو» للكاتب المنتمي إلى سكان أستراليا الأصليين، بروس باسكوي، والجدل الذي رافق صدوره عام 2014، إذ أحدث ضجة كبيرة بشأن المعارف المنسوبة إلى أول شعب في الدولة القارة.

وأشار بروس باسكوي في هذا الكتاب إلى أن السكان الأصليين كانوا يعتاشون من الزراعة المستقرة وتربية الأحياء المائية، ويتقنون تقنيات عدة، وكان مجتمعهم بعيداً تماماً عن الصورة السائدة عنه كمجتمع صيادين وجامعي ثمار.

ويستقطب المهرجان كل عام آلاف المتفرجين والمحترفين، وكُرّس على مر الأعوام كحدث رئيس للقطاع السمعي والبصري في أوقيانوسيا.