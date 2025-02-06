«تشات جي.بي.تي» تعليمي في 23 حرماً جامعياً 

قالت شركة «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، أول من أمس، إنها ستطرح نسخة متخصصة في التعليم من برنامجها «تشات جي.بي.تي» لنحو 500 ألف طالب وأعضاء هيئة تدريس في جامعة ولاية كاليفورنيا، في الوقت الذي تتطلع إلى توسيع قاعدة مستخدميها في القطاع الأكاديمي، ومواجهة منافسين مثل «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت».

وسيغطي إطلاق البرنامج 23 حرماً جامعياً في الولايات المتحدة، ما يتيح للطلاب الوصول إلى دروس مصممة لاحتياجات خاصة وأدلة الدراسة، من خلال برنامج المحادثة الآلي، كما سيتمكن أعضاء هيئة التدريس من استخدامه في المهام الإدارية، وسعت «أوبن إيه آي» لدمج «تشات جي.بي.تي» في الفصول الدراسية منذ عام 2023، على الرغم من أن المخاوف الأولية من احتمال استخدامه في الغش والانتحال دفعت بعض المؤسسات التعليمية إلى التفكير في حظره.