أم تقتل ابنيها ثم تنتحر.. مأساة في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء أن أماً (45 عاماً) قتلت ابنيها ثم انتحرت في منزلهم ببلدة فيلينجن - شفنينجن بولاية بادن - فورتمبرج.

وذكرت الشرطة أن الأب عثر على زوجته وابنيه (14 و16 عاماً) مقتولين داخل المنزل مساء أمس الثلاثاء، وكان جميعهم مصابين بطعنات.

وعثرت الشرطة على سكين، والذي من المرجح أنه أداة القتل.

وتولت إدارة التحقيقات الجنائية في البلدة التحقيقات، لمعرفة الدافع على وجه الخصوص، بحسب بيان الشرطة.