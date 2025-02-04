مشغولات تراثية بأيدي نزلاء «مراكز الإصلاح والتأهيل»

تعرض دائرة القضاء - أبوظبي، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان قصر الحصن بأبوظبي، منتجات تراثية وأعمالاً حرفية ومشغولات فنية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتأتي مشاركة دائرة القضاء في المهرجان السنوي، لتسليط الضوء على التراث الإماراتي والمحافظة على الموروث الوطني، ويعرض جناح الدائرة في المهرجان الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، على مدار 16 يوماً، منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأشغالهم اليدوية الفنية والإبداعية، التي تبرز جهودها في إعادة تأهيلهم وتعليمهم حرفاً ومهناً تعود بالنفع عليهم، بما يسهم مستقبلاً في إعادة دمجهم في المجتمع، بعد قضاء فترات محكومياتهم ليعودوا أفراداً صالحين ومنتجين.

كما تعمل الدائرة خلال مشاركتها في المهرجان، على التعريف بجهود المحافظة على الحرف والصناعات اليدوية التقليدية، والاهتمام بعمليات إنتاجها وتطويرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال عرض مجموعة متنوّعة من المنتجات التي تجسد الهوية الثقافية والتراثية والعادات والتقاليد الإماراتية.