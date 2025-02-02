«الأرصاد الأميركية» تشكك في تنبؤات «القارض فيل»

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن التوقعات المستندة إلى المرموط «فيل»، تفتقر غالباً إلى الدقة، رغم الشهرة الكبيرة في الولايات المتحدة لهذا الحيوان الذي يُستخدم كل عام للتنبؤ بموعد حلول الطقس الربيعي.

ويجذب هذا القارض الذي اكتسب شهرة عالمية، بفضل فيلم «غراوند هوغ داي» عام 1993، آلاف المتفرجين الفضوليين في مطلع فبراير من كل عام في بلدة بونكسوتاوني بولاية بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة). وتتولى مجموعة رجال يعتمرون القبعات إخراج «فيل» من جحره، جرياً على التقليد المتبع سنوياً، فإذا ظهر ظل المرموط عندها يستنتج المنظمون أن الشتاء سيمتد ستة أسابيع إضافية.

لكنّ هيئة الأرصاد نبّهت إلى أن التوقعات المرتكزة إلى خروج المرموط من سباته في هذه المناسبة، قد تكون خاطئة تماماً.

ووضعت هذا العام تصنيفاً للمرموط وللحيوانات الأخرى المستخدمة في أنحاء الولايات المتحدة للتنبؤ بحلول الربيع.

وأجريت مقارنة بين توقعات الحيوانات وما كانت عليه حال الطقس فعلياً، وخلصت إلى أن «فيل» حلّ في المرتبة الـ17 من حيث الموثوقية، إذ تبيّنَ أن نسبة توقعاته التي أصابت لم تتعدَّ 35%.

وتصدّر التصنيف مرموط نيويوركي، يحمل اسم «ستاتن آيلاند تشاك»، صَحّت توقعاته بنسبة 85%.