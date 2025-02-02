ذكرياتنا مع الطعام تؤثر في زيادة الوزن  

توصل باحثون بالولايات المتحدة إلى أن الذكريات تلعب دوراً رئيساً في تحديد كمية الغذاء التي يتناولها الفرد، ويمكن أن تكون من أسباب مشكلة الإفراط في تناول الطعام لدى البعض.

ووجد فريق بحثي من مركز مونيل لأبحاث الحواس الكيميائية في الولايات المتحدة أن مجموعة من الخلايا العصبية في منطقة الحصين بالمخ هي المسؤولة عن تخزين الذكريات الخاصة بالسكريات والدهون، وترتبط بشكل مباشر باستهلاك الغذاء وزيادة الوزن، وربما يكون لها دور في سبل علاج السمنة وزيادة الوزن.

ورداً على سؤال عن مدى تأثير الذكريات على نوعية وكمية الغذاء التي يتناولها كل فرد، قال رئيس فريق الدراسة، الباحث جويلوم دي لارتيج، إن الإجابة هي «بالقطع نعم»، إذ استطاع الفريق للمرة الأولى تحديد منظومة الذاكرة المتعلقة بالطعام داخل المخ، وارتباطها المباشر بالإفراط في الأكل والسمنة المرتبطة بالعادات الغذائية.