التكنولوجيا تحيي إبداعات من عصر الساموراي

يقدم معرض جديد في طوكيو تجربة فريدة لزواره، تمكّنهم من العودة بالزمن إلى عصر الساموراي في اليابان، إذ يستخدم أحدث التقنيات لإحياء أعمال الفنان الشهير هوكوساي.

ويدعو معرض «هوكوساي قصة أخرى في طوكيو»، المقام في مركز تسوق بوسط المدينة، الرواد إلى الانغماس في مشاهد الطبيعة والحياة القروية التي صورها مبدع فن الطباعة على الخشب في حقبة إيدو. وتعيد شركة إيه.آر.إس تيكني للتصوير الرقمي إنتاج نسيج ورق الواشي الياباني باستخدام تقنيات حديثة ساحرة. وتمنح الألواح التي تعمل باللمس وتغطي الأرضية، وهي من تطوير شركة سوني، شعوراً وكأن المرء يمشي على الشاطئ أو الجليد أو عبر جسر متهالك.