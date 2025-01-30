فرنسا تتصدّر مشهد الابتكار الأوروبي.. بـ 751 شركة ناشئة

تصدّرت فرنسا مشهد الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى قارة أوروبا، بعد أن أعلنت جمعية «فرنسا الرقمية» وجود 751 شركة ناشئة تعمل في هذا القطاع حتى نهاية عام 2024، بزيادة 27%، مقارنة بعام 2023.

وتشغّل هذه الشركات أكثر من 36 ألف موظف، وتتركز أنشطتها في مجالَي الصحة وتطوير البرمجيات.

وجمعت الشركات الفرنسية

الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ما مجموعه 13 مليار يورو، منذ تأسيسها، منها ملياران في عام 2024 وحده.

وتركز 43% من الشركات على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تقنيات النماذج التأسيسية والتكييف المخصص، بينما تستخدم 28% تقنيات التعلم الآلي، و20% تقنيات التعلم العميق. وأظهر التقرير أن 35% من عملاء الشركات الناشئة هي شركات كبرى.