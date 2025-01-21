الأردن.. الأمن يوضّح ملابسات دهس أم وبناتها الثلاث في إربد

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الاردن تفاصيل ما جرى تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حادثة دهس سيدة وبناتها الثلاث.

وأكد الناطق الإعلامي أن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي وأنه لم يتم تقديم أي شكوى في حينه، حيث انهم اتفقوا مع السائق على مراجعة المستشفى من أجل إجراء الفحوصات وعلاج الفتيات.

وتابع الناطق الإعلامي أنه بتاريخ اليوم تقدم ذوو الفتيات بشكوى لدى المدعي العام والشرطة بالحادثة بعد خلاف مع السائق حول العلاج، وجرى إرسال الفتيات للمستشفى للحصول على التقارير الطبية اللازمة فيما جرى ضبط السائق وستتم إحالة القضية بعد الانتهاء من التحقيقات كافّة للقضاء.