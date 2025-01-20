الفلفل الأسود... 4 فوائد صحية خلال فصل الشتاء

يعد الفلفل الأسود من أكثر البهارات استخداماً على مستوى العالم لفوائده العديدة لكن هناك فئات ينصح بعدم تناولهم له نظراً لخطورته على صحتهم.

وعُرف الفلفل الأسود تاريخيا بـ"الذهب الأسود" لما يتمتع به من خصائص طبية ونكهة مميزة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك أبرز الفوائد الصحية لاستخدام الفلفل الأسود في الشتاء:

تحسين صحة الأمعاء وتنظيف الجسم

الفلفل الأسود يحتوي على مادة البيبيرين التي تساهم بتنظيف الأمعاء، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي . بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مركب الكابسيسين المضاد للالتهابات، الذي يساعد في تخفيف آلام المفاصل وتيبسها.

الوقاية من الإمساك

يعد الفلفل الأسود حليفًا ممتازًا للجهاز الهضمي، حيث يسهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الغازات والانتفاخ، مما يساعد في تجنب الإمساك خلال الشتاء.

المساعدة في فقدان الوزن

توضح خبيرة التغذية جيني كالرا أن البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود يساهم في منع تكوين الخلايا الدهنية الجديدة، ما يساعد على مكافحة السمنة.

كما يعزز امتصاص العناصر الغذائية الأخرى، ويحسن عملية التمثيل الغذائي، مما يدعم فقدان الوزن.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الفلفل الأسود على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات، والكاروتينات، وفيتامين ج، التي تلعب دورًا في الوقاية من السرطان وأمراض الشيخوخة. كما يمتلك البيبيرين خصائص مضادة للأورام، مما يساهم في حماية الجسم من أنواع مختلفة من الأورام الخبيثة.

تعزيز جهاز المناعة

يُعد الفلفل الأسود غنيًا بفيتامين ج المعروف بدوره في تقوية المناعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خصائصه المضادة للميكروبات تساعد في مكافحة العدوى، وتعزيز صحة الجهاز المناعي.