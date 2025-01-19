«أسبوع الموضة».. أحدث خطوط الأزياء العالمية تنطلق من دبي

يواصل أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي الأبرز للموضة في دبي، تعزيز حضوره وتأثيره العالمي من خلال استقطاب مصممين جدد يمثلون مناطق متنوعة ويشاركون للمرة الأولى في موسم خريف وشتاء 2025-2026. ومع ترسيخ مكانته كأهم منبر للأزياء في المنطقة، يسعى الحدث المقبل إلى توطيد الشراكات الدولية ودعم المواهب الإبداعية، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للموضة والإبداع.

ويقام أسبوع دبي للموضة في الفترة من 1 إلى 6 فبراير في حي دبي للتصميم، ليفتتح موسم الموضة العالمي قبيل انطلاق أسابيع الموضة في باريس وميلانو ونيويورك ولندن، ويوفر الحدث للمصممين والمشترين ومؤثري الموضة والجمهور فرصة استكشاف برنامج غني من عروض الأزياء والأنشطة المتنوعة التي ستقام في مواقع مختلفة من دبي.

مواهب أسترالية

ويقدم برنامج أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2025-2026، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، عروضاً لأكثر من 25 مصمماً معروفاً وناشئاً من دول عدة تشمل فرنسا والهند وإندونيسيا والعراق والكويت ولبنان والمغرب وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، كما تسجل علامة الأزياء الراقية الشهيرة Paolo Sebastian الظهور الأول للمواهب الأسترالية في فعاليات أسبوع دبي للموضة.

وفي معرض تعليقها على الموسم المقبل من أسبوع دبي للموضة، أشارت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، إلى أن الطلب المتزايد على الأزياء الفاخرة والتنوع اللافت في الحرفية والإبداع يعززان مكانة الشرق الأوسط كمركز محوري لدعم مواهب التصميم. وقالت: «يجسد برنامج موسم خريف وشتاء 2025-2026 أهمية المنصة التي يوفرها أسبوع دبي للموضة، حيث يتيح للمصممين وتجار التجزئة فرصاً لدخول أسواق جديدة واستكشاف آفاق عمل مبتكرة، كما يعكس التزامنا برؤية شاملة تدعم التميز والتنوع وتلبي تطلعات الجماهير على مستوى العالم، بما يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأزياء والإبداع».

رؤية دبي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي محمد عقرة، إن «هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة تمثل تجسيداً حقيقياً لقدرة دبي على استقطاب مجتمع عالمي بكل المقاييس، إذ تواصل المدينة تعزيز مكانتها كمركز للإبداع والفرص بفضل التنوع الاستثنائي في المصممين والمشترين الدوليين المشاركين. ولا يقتصر حضور المصممين هنا على عرض إبداعاتهم فحسب، بل يأتي أيضاً للاستفادة من رؤية دبي المبتكرة ومنظومتها المتكاملة التي تتيح نمو وتوسع العلامات التجارية. ومع إطلاق (برنامج الجهات الراغبة في الشراء) ضمن أسبوع دبي للموضة 2025، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم، نخطو خطوات مهمة نحو ربط المواهب الصاعدة بالأسواق العالمية، ما يعزز دور دبي كقوة محورية ومؤثرة في عالم الموضة».

ومع توسّع نطاق لجنة الاختيار، يواصل أسبوع دبي للموضة تطوير نسخته الحالية، ومن خلال استضافة دار أزياء أسترالية إلى جانب مواهب من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا، تعزز هذه المنصة المبتكرة تنوع مصمميها، ما يعكس الطبيعة العالمية ومتعددة الثقافات لدبي. وقد حرصت اللجنة على إعداد برنامج مميز للاحتفاء بالإبداع عبر منصة تلتقي فيها الثقافات المتنوعة لبناء وإلهام مستقبل الموضة.

كلية لندن

وتستعد «كلية لندن لاتجاهات الموضة»، التابعة لـ«NIF Global»، لاستعراض المواهب الجديدة الناشئة من خلال منصتها، مستكملةً إرث أسبوع دبي للموضة في دعم وإبراز المواهب الصاعدة على الساحة العالمية، وستسهم الأناقة الفاخرة لمجموعة Velvety Couture، واللمسات الفنية المميزة للمصممة Zeena Zaki في إثراء التشكيلة المعروضة، ما يضمن تجربة أزياء متنوعة تلهم عشاق الموضة أينما كانوا حول العالم. وللمرة الأولى تشارك مصممة الأزياء البريطانية العراقية Tara Babylon، المقيمة في نيويورك والمعروفة بتصاميمها العصرية، لتضيف بعداً جديداً للحدث.

وإلى جانب برنامج عروض الأزياء، سيتضمن أسبوع دبي للموضة فعالية يقتصر حضورها على أصحاب الدعوات الخاصة بالتعاون مع «ذات كونسبت» THAT Concept و«إتوال بوتيك» Etoile Boutique. وسيستهل موقع إنستغرام أسبوع الموضة بحفل خاص للحدث مع استمراره في تعزيز زخم مبادرة Round Table المؤثرة من النسخ السابقة.

مجتمع المشترين العالميين

يواصل برنامج «الجهات الراغبة بالشراء» في أسبوع دبي للموضة تطوره وتوسعه في النسخة المقبلة من الحدث، حيث ينضم أبرز تجار التجزئة من مراكز عالمية.

وتعزيزاً لمكانة دبي في الأسواق العالمية للموضة، يوفر برنامج «الجهات الراغبة بالشراء» للمصممين فرصة عرض مجموعاتهم أمام مشترين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أسواق الموضة العالمية.

ويقام برنامج «الجهات الراغبة بالشراء» إلى جانب عروض الأزياء في حي دبي للتصميم من 3 إلى 5 فبراير.

برنامج عالمي

من أبرز المشاركين في النسخة المقبلة «أعضاء أسبوع دبي للموضة» BLSSD، وDima Ayad، وLama Jouni، وMichael Cinco، وWeinsanto، وMrs Keepa. كما تنضم علامة الأزياء الفاخرة Les Benjamins التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، كعضو معتمد لأول مرة، كما يشارك مصمم الأزياء الهندي الشهير Manish Malhotra، الذي تألق بالكثير من تصاميمه الأيقونية في الكثير من أفلام بوليوود لأول مرة في العرض الختامي يوم 6 فبراير.

أزياء صديقة للبيئة

تحتفي علامتا الأزياء Choice، وRIVA الرائدة في مجال الموضة المحتشمة، بتنوع التصاميم العصرية، وفي الوقت نفسه يبرز المصمم المغربي Molato التزامه بالاستدامة من خلال أزيائه الصديقة للبيئة، ما يعكس التزام أسبوع دبي للموضة بتسليط الضوء على العلامات التجارية المبتكرة والمستدامة. وستقدم علامتا SAIJAMIN وViva Vox إطلالاتهما الجريئة والمميزة إلى جانب مجموعات Angelo Estera الغنية بالتفاصيل، والإبداعات الهندسية للمصمم Antoine Kareh، كما يمكن للجمهور أن يستمتع بالغنى الثقافي الذي يميز تصاميم علامة Manel، إضافة إلى الأزياء الراقية التي تقدمها علامة الأزياء الأسترالية الشهيرة Paolo Sebastian.

خديجة البستكي:



. يعكس التزامنا برؤية شاملة تدعم التميز والتنوع، ويرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأزياء والإبداع.

محمد عقرة:

هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة تمثل تجسيداً حقيقياً لقدرة دبي على استقطاب مجتمع عالمي بكل المقاييس.

. 25 مصمماً مبدعاً يقدمون مجموعة من تشكيلات الأزياء الراقية والملابس الجاهزة.