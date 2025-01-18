عرس مغربي وزغاريد وموسيقى في مهرجان الشيخ زايد.. بالصور

عبر سلسلة فعاليات جذبت الزوار من مختلف الجنسيات، احتفى مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، أمس (الجمعة)، بالتنوع الثقافي والتراث الإنساني، مسلطاً الضوء على ثراء التراث العالمي والإبداع الفني.

وجاءت الفعاليات لتعكس رسالة المهرجان في تعزيز الحوار الثقافي وتكريس قيم التسامح والانفتاح من خلال منصات تفاعلية تجمع بين الأصالة والابتكار.

وشهد جناح المغرب، عند الساعة السابعة مساءً، فعالية إحياء طقوس العرس المغربي، إذ عاش الزوار تجربة فريدة تبرز جماليات التراث المغربي العريق.

وشملت الفعالية عرض الأزياء التقليدية كالقفطان المغربي المطرز، وطقوس العرس الأصيلة مثل الهودج والزغاريد، إلى جانب تقديم مأكولات مغربية شهيرة كالطاجين والحلويات التقليدية، ما أتاح للجمهور استكشاف تفاصيل هذا الحدث الثقافي الفريد.

بينما شهد مسرح النافورة، أمسيات موسيقية استثنائية ضمن مهرجان الفنون والزهور. وتألقت أوركسترا بيت العود في عرضين، إذ قدمت مقطوعات مزجت بين الموسيقى الشرقية والإبداع الأوركسترالي.

واختُتمت الفعاليات بحفل للفنان الإماراتي معضد الكعبي، الذي أطل على جمهور مسرح النافورة ضمن مهرجان الفنون والزهور في تمام التاسعة مساءً ليقدم أداءً يمزج بين التراث الإماراتي الأصيل والإبداع الموسيقي المعاصر، مانحاً الجمهور تجربة فنية عكست روح الهوية الإماراتية والاعتزاز بالموروث الثقافي.