«الاستماع اليومي» بلمسة «غوغل» والذكاء الاصطناعي

تختبر شركة التكنولوجيا الأميركية خاصية جديدة تسمى «الاستماع اليومي» أو (ديلي ليسن)، التي تقوم تلقائياً بإنشاء مدونة صوتية (بودكاست) بناء على المحتوى الذي يتابعه المستخدم على خدمة «ديسكفر» الخاصة به، وأكدت الشركة أن الخاصية عبارة عن تجربة صوتية مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة لمساعدة المستخدم على البقاء على اطلاع دائم على الموضوعات التي تهمه.

وطرحت الخاصية على تطبيق «غوغل» لنظامَي «أندرويد» و«آي.أو.إس»، وستكون متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة الذين اختاروا المشاركة في خدمة «سيرش لابس» الخاصة بـ«غوغل».