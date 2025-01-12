5000 طير تحلق في بطولة فزاع للصيد بالصقور

أسدلت منافسات أشواط المحلي المفتوح «الحر» و«الشاهين»، أمس، الستار على بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التابعة لإدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها، لأكثر من 5000 طير، ومجموع جوائز تجاوز 17 مليون درهم.

وفي منافسات «الحر»، شهد شوط الرمز حر فرخ تفوق فريق «الوصل» بتحقيقه المركزين الأول والثاني بالطير «مقدم» والطير «نبراس» اللذين قطعا مسافة السباق بزمن 18.144 ثانية و18.408 ثانية على التوالي، فيما ذهب المركز الثالث للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بالطير «حطام» بـ18.473 ثانية.

وتمكن فريق «إس بي كي» من الفوز بشوط الرمز حر جرناس، بالطير «اش 10» بزمن 17.704، فيما جاء فريق «إف 3 أس» في المركز الثاني بالطير «مبهر» بـ18.092 ثانية، ليعود فريق «إس بي كي» ويحصل على المركز الثالث بالطير «اش 20» بـ18.171 ثانية.

وفي أشواط الرمز فئة الشاهين فرخ، تمكن فريق «إم 7» من الحصول على المركزين الأول والثاني بالطيرين «إس إس 9» بزمن 18.326 ثانية، وبـ«إس كي 3» بـ18.328 ثانية، وجاء فريق «الوصل» بالمركز الثالث بالطير «الذهب» بـ18.372 ثانية.

أما في شوط الرمز شاهين جرناس، فحقق فريق «آر بي جي» المركز الأول من خلال الطير «مزيون» بزمن 17.871 ثانية، فيما جاء فريق «الهلال» بالمركز الثاني بالطير «بخيت» بـ18.150 ثانية، وحلّ فريق «إم 7» في المركز الثالث بالطير «إس 3» بـ18.456 ثانية.

وفي ختام المنافسات، توّج مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، دميثان بن سويدان، الحاصلين على المراكز الأولى، في منافسات المحلي مفتوح، حرار وشاهين، التي شهدت ثمانية أشواط على مدار يومين حافلة بالندية، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد بن مرخان.

وقال راشد حارب الخاصوني: «لقد شهدت بطولة فزاع للصيد بالصقور هذا العام حضوراً مميزاً من مختلف دول المنطقة، إذ سجلنا مشاركة أكثر من 5000 طير، ما يعكس النمو المستمر في شعبية هذه الرياضة التراثية، وتنامي الاهتمام بهذه البطولة التي أصبحت مرجعاً مهماً في مجال الصيد بالصقور على مستوى المنطقة». وأضاف: «هذه البطولة تمثل جزءاً من هوية تراثنا الأصيل، التي ترسخ قيم الشجاعة والتنافس الشريف».

راشد الخاصوني:

. البطولة تمثل جزءاً من هوية تراثنا الأصيل، التي ترسخ قيم الشجاعة والتنافس الشريف.

. 17 مليون درهم، جوائز البطولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.