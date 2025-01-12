بريق دبي.. وصعوبة الاختيار

ثريات مضيئة، وأيقونات بحجم كف اليد تحاول اختصار معالم كبيرة، وخرزات زرقاء، وأساور وعناقيد ملونة، وتحف من كل الأشكال، وغيرها الكثير من الهدايا، ما يجعل الأيادي التي تختار في حيرة، فكل المعروض جميل وبرّاق ويشبه المدينة التي تحتويه.. دبي التي توفر لزوارها كل مبهر في مزيج فريد يجمع الماضي بالحاضر، ويصلهما بالمستقبل، بإتقان وتميز، كما الحال هنا بيّن في منطقة السيف التي تحافظ على رونق الأمس بلمسة المستقبل، في الإمارة التي تتبوأ مكانة بين الكبار، وأصبحت واحدة من أبرز الوجهات التي تستقطب السياح من كل أنحاء العالم.