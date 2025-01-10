«الناشر الأسبوعي» تُغيّر اسمها إلى مجلة «كتاب»

قامت هيئة الشارقة للكتاب بتغيير اسم مجلة «الناشر الأسبوعي» إلى الاسم الجديد مجلة «كتاب»، بدءاً من عددها الـ75، الذي صدر مطلع يناير من العام الجديد 2025. وتضمن العدد موضوعات في الكتابة والنشر، ومقالات ودراسات أدبية وحوارات ومراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية.

وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد عن تغيير اسم المجلة، قائلاً: «يأتي تغيير اسم المجلة وشعارها البصري ليصبح مجلة (كتاب)، بناء على توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لتكون المجلة علامة ثقافية للهيئة، ومن إنتاجها من الألف إلى الياء».

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير مجلة «كتاب»، علي العامري، عن الخطوة الجديدة للمجلة، بقوله «تستمر المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، بالقيام بدورها الثقافي، خصوصاً ونحن نرى مآلات التحوّل في هويات الشعوب في عصر الذوبان الأُممي، الذي تستقوي فيه قوى الهيمنة الجديدة على الشعوب الأصلية في مواطنها الأصلية»، مضيفاً «نحن لسنا بعيدين، ولسنا في حصانة، ولا بمنأى عن هذه التهديدات والتحديات، إذ إن اللغة العربية مستودع هويتنا وثقافتنا وإرثنا، وعلامة وجودنا العميق، تواجه تحديات جمّة».