عودة إلى ماضي مدينة تنبض بالمستقبل

تحتل منطقة «السيف» التراثية، على ضفاف «خور دبي»، مكانة خاصة في خريطة السياحة، وتُعد مقصداً أساسياً في برنامج ضيوف دبي والمقيمين على أرضها.. في هذه المساحة التراثية الممتدة على ضفاف «خور دبي» بجوار «حي الفهيدي» التاريخي، ينتقل زائر دبي، المدينة التي تعيش بنبض المستقبل، إلى الماضي، لعيش أصالة التراث الإماراتي، ونمط العمارة القديم لدبي، المشيدة بمواد البناء التقليدية من الحجر المرجاني، والجص، وخشب الساج، وسعف وجذوع النخل، والمتراصة، وتفصل بينها الأزقة، والسكيك، والساحات العامة، التي تضفي على الحي تنوعاً جمالياً ساحراً.