تفاهم بين «اللغة العربية» و«محمد بن راشد للمعرفة»

وقّع مركز أبوظبي للغة العربية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات الثقافية والمعرفية، وفتح آفاق أوسع لدعم الجانب الثقافي لدى الشباب.

وبموجب المذكرة توفر المؤسسة لمنتسبي مركز أبوظبي للغة العربية، برامج تدريبية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتيح لهم تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتُمهّد المذكرة الطريق أمام تعاون مثمر في مجال الترجمة، إذ سيعمل خريجو برنامج الترجمة التابع للمؤسسة، من الكفاءات الإماراتية المتميّزة على إنجاز ترجمات من لغات عدة لمصلحة مشروع «كلمة» للترجمة، التابع للمركز.