«ليالي الخوانيج» تجارب غنية بالموسيقى والأنشطة الترفيهية

تدعو وجهة «الخوانيج ووك» زوّارها، هذا الشهر، إلى الاستمتاع بفعاليات «ليالي الخوانيج» الترفيهية، التي تجمع بين العروض الموسيقية الحيّة والفعاليات الخارجية في الهواء الطلق، وتقدّم أشهى المأكولات للاستمتاع بأجواء موسم الشتاء المميّزة. تُحيي هذه الوجهة المميّزة بأضوائها وأجوائها النابضة بالحياة عروضاً موسيقية حيّة على العود والقانون، من الساعة السادسة مساء إلى 10 مساء، كل يوم جمعة وسبت وأحد حتى 16 فبراير المقبل، لتملأ ألحان الموسيقى العربية التقليدية أرجاء «الخوانيج ووك».

وسيحظى الزوّار بفرصة تناول الطعام في الهواء الطلق من خلال مجموعة من أشهر مطاعم الوجهة على أنغام الموسيقى الحيّة، واستكشاف المتاجر الداخلية للاستفادة من أفضل العروض الشتوية، واختتام أمسيتهم مع كوب من القهوة وحلويات شهية في أحد مقاهي الوجهة.

تعدّ فعاليات «ليالي الخوانيج» بتقديم عطلة نهاية أسبوع استثنائية، تجمع بين أنغام الموسيقى العربية والنكهات الشهية والأجواء الاحتفالية التي تضمن لحظات سعيدة لكل أفراد العائلة.