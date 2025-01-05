«أبوظبي للغة العربية» يشارك في 20 معرض كتاب

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، خلال عام 2025، في أكثر من 20 معرضاً دولياً للكتاب، وذلك في إطار استراتيجيته المتكاملة الرامية إلى توسيع نطاق حضوره العالمي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز مكانة اللغة العربية، ونشر ثقافة القراءة، واستدامة قطاع النشر ودعمه.

وترسخ مشاركات المركز الخارجية أطر التعاون التي تجمعه مع كبريات دور النشر العربية والأجنبية، وتسهم في تنظيم برامج ثقافية، تسلّط الضوء على أحدث إصداراته، وتعكس دور أبوظبي الرائد في دعم صناعة الثقافة والنشر دولياً، وتكريس مكانتها منارة لنشر المعرفة إقليمياً. كما أنها تتماشى مع جوهر استراتيجية المركز الساعية إلى تعريف العالم بالثقافة العربية الغنية، وإبراز إسهاماتها الأدبية والمعرفية عبر إطلاق مبادرات طموحة، وتنظيم فعاليات متنوعة، وبناء جسور للتبادل الثقافي والمعرفي تُثري المشهد الأدبي الدولي، باعتبارها وسيلة للحوار بين الشعوب.

يذكر أن المركز نجح منذ انطلاقته في عقد شراكات وعلاقات تعاون مهنية مع أرقى مراكز الثقافة والإبداع في العالم، التي بدورها احتضنت العديد من مبادراته. ويتيح الحضور الفعال في المعارض الدولية المتخصصة المجال لتطوير هذه الشراكات، وتنظيم المزيد من اللقاءات، وإبرام اتفاقيات تعاون مع أرفع الجهات الثقافية، والناشرين العالميين.