خلال بحثهما عن حيوان أسطوري أمريكيان يلقيان حتفيهما بضربة شمس

قالت الشرطة في ولاية أوريجون الأمريكية إن رجلين عثر عليهما ميتين بعد انطلاقهما في رحلة استكشافية للبحث عن مخلوق "بيج فوت" الأسطوري.

ووفقا للسلطات، عُثر على الضحيتين، اللذين يبلغان من العمر 37 و59 عاما، من مدينة بورتلاند، في منطقة مشجرة بغابة جيفورد بينشوت الوطنية في ولاية واشنطن.

وبدا أن الرجلين، اللذين أخبرا أقاربهما أنهما سيعودان إلى المنزل عشية عيد الميلاد، قد ماتا بسبب التعرض للشمس بعد فشلهما في الاستعداد للرحلة بشكل كافٍ، وفقما ذكرت صحيفة مترو.

وتم الإبلاغ عن اختفائهما في حوالي الساعة 1 صباحًا في يوم عيد الميلاد، مما دفع إلى إجراء بحث لمدة ثلاثة أيام شارك فيه 60 متطوعًا وخبير إنقاذ استخدموا الكلاب والطائرات بدون طيار. وقال مكتب عمدة مقاطعة سكامانيا إن عائلتا الرجلين أخبرتا الشرطة أن الرجلين كانا على الأرجح في خطر لأنهما كانا يبحثان عن الحيوان الأسطوري.

وتغطي غابة جيفورد بينشوت الوطنية مساحة شاسعة تبلغ 1.3 مليون فدان وقد تكون ظروفها الشتوية صعبة حتى بالنسبة للمتنزهين ذوي الخبرة.

وتم العثور على الرجلين بعد تضييق منطقة البحث عندما قادت لقطات كاميرات المراقبة السلطات إلى سيارتهما. ويُشار إلى بيج فوت، الذي يوصف عمومًا بأنه مخلوق ضخم ذو قدمين يشبه الإنسان أو القرد، على نطاق واسع في الحكايات الشعبية و"المشاهدات" غير المؤكدة في أمريكا وكندا. لم يتم الكشف عن أي دليل مقبول علميًا على وجود المخلوق، لكن الدراسات الاستقصائية وجدت أن أكثر من 1 من كل 10 أمريكيين يعتقدون أنه حقيقي.

ويعتبر هذا الاعتقاد هو الأكثر شيوعًا في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ (التي تضم ولاية أوريجون) حيث يُنظر إلى بيج فوت باعتباره رمزًا ثقافيًا.