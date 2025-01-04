«أمير الشعراء» يختتم المرحلة الأولى بانتظار تصويت الجمهور

اختتم برنامج أمير الشعراء الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الـ11، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أول من أمس، من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وتنافس فيها الشعراء أسماء الحمادي من دولة الإمارات، وسرى علوش من جمهورية مصر العربية، وفارس صالح من فلسطين، ومحمد زياد شودب من سورية.

وحضر الحلقة الدكتور سلطان العميمي المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وعضوا اللجنة الاستشارية للبرنامج الدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، وجمهور من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين ومحبي الشعر.

وقررت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، والدكتور محمد حجو، تأهل الشاعر محمد زياد شودب بحصوله على 47 درجة من 50، والشاعرة أسماء الحمادي بحصولها على 42 درجة من 50، فيما نالت سرى علوش 40 درجة، وفارس صالح 40 درجة، وسيحجز الفائز منهم بتصويت الجمهور خلال الأسبوع المقبل، مقعداً له ويكمل في المرحلة الثانية من البرنامج.

وتم في بداية الحلقة الإعلان عن انتقال الشاعر عماد أحمد أبوأحمد من ألمانيا إلى المرحلة التالية، بعد أن حصد 77 درجة من 100 بتصويت الجمهور خلال الأسبوع الماضي، ليرافق المتأهلين بقرار لجنة التحكيم في الحلقة الماضية الشاعران عثمان الهيشو قرابشي من المغرب، وعلا خضارو من لبنان.

كما استضافت الحلقة المباشرة الخامسة الفنان الإماراتي محمد المنهالي الذي قدّم أغنية «أدرتِ طرفَكِ» التي كتب كلماتها الشاعر علاء جانب، الحاصل على لقب «أمير الشعراء» في الموسم الخامس.

يذكر أن آلية التنافس في الموسم الـ11 من برنامج أمير الشعراء تشمل مراحل عدة للوصول إلى إمارة الشعر، حيث تتكون المرحلة الأولى التي اختتمت أمس، من خمس حلقات بمشاركة 20 شاعراً، ينتقل منهم 15 شاعراً إلى المرحلة التالية.