27000 دولار مخالفات لسائق واحد بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة

قالت الشرطة الأسترالية أنها أوقفت الآلاف من السائقين الذي تسجل الكاميرات صورهم وهم يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة في جنوب البلاد، بما في ذلك رجل قالت الشرطة أن غراماته تزيد عن 27000 دولار بسبب 41 مخالفة.

لكن شرطة جنوب أستراليا قالت إن عدد حالات الاكتشاف بواسطة الكاميرات العلوية الجديدة في الأشهر الثلاثة الماضية كان أقل بنحو 40000 حالة مقارنة بفترة التجربة من يوليو إلى سبتمبر، عندما تم إصدار رسائل تحذير للسائقين.

وقال ضابط شرطة جنوب أستراليا المسؤول عن خدمات المرور، شين جونسون، "شهدت التجربة الأولية التي استمرت ثلاثة أشهر ما مجموعه أكثر من 68000 حالة اكتشاف".

و"الآن، بعد ثلاثة أشهر من العمليات، انخفض هذا العدد إلى ما يزيد قليلاً عن 28000. وأضاف "إذا كان هذا يغير سلوك السائق، فهذا أمر جيد تمامًا."

ومع ذلك، تقول الشرطة إن أكثر من 200 سائق تم تغريمهم عدة مرات، بما في ذلك رجل واحد تم إصدار 41 إشعارًا بحقه، بما يصل إلى أكثر من 27000 دولار من العقوبات المالية. وقال المشرف جونسون: "تم تعليق رخصة هذا الشخص وتجري الشرطة حاليًا مزيدًا من التحقيقات فيما يتعلق بهذه المسألة". كما تم تغريم 16 شخصًا 10 غرامات أو أكثر، بينما تم اكتشاف 165 سائقًا يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء القيادة أربع مرات.

وفي كل مرة يتم فيها القبض على سائق بواسطة الكاميرات، عليه تسديد غرامة قدرها 556 دولارًا بالإضافة إلى ضريبة ضحايا الجريمة بقيمة 102 دولار. كما تجتذب كل مخالفة ثلاث نقاط جزاء وفقا لما ذكرته محطة "أي بي سي"

وقال المشرف جونسون إنه على الرغم من الانخفاض "المشجع" في الإشعارات، استمر العديد من السائقين في "تجاهل جهود إنفاذ القانون والتوعية من قبل الشرطة".

وقال: "ساهم تشتت التركيز في فقدان أكثر من 30 حياة وأكثر من 75 إصابة خطيرة على طرق جنوب أستراليا هذا العام وحده".