تغريم «تيك توك» بسبب تحديات أودت بحياة 3 مراهقين في فنزويلا

فرضت فنزويلا، أول من أمس، غرامة مقدارها 10 ملايين دولار على منصة «تيك توك»، بسبب «إهمالها» في السيطرة على تحديات رائجة عبر الإنترنت، بعد وفاة ثلاثة مراهقين فنزويليين، خاضوا تحدّياً خطراً انتشر عبر المنصة الصينية.

وقالت القاضية، تانيا داميليو، إن المحكمة العليا في فنزويلا أمرت «تيك توك» بدفع الغرامة خلال الأيام الثمانية المقبلة «نظراً إلى إهمالها في عدم تنفيذ الإجراءات اللازمة والمناسبة، لمنع نشر محتوى يتضمّن تحديات رائجة عبر الإنترنت».

وفي 21 نوفمبر الماضي، وافقت المحكمة العليا على النظر في هذه القضية، بعد وفاة ثلاثة مراهقين وتسمّم 200 آخرين في مدارس عدة في البلاد، بعد استنشاق مواد كيميائية يروج لها ضمن تحديات منتشرة عبر الإنترنت.

وقالت القاضية: «مع الغرامة المفروضة، ستنشئ الدولة الفنزويلية صندوقاً لضحايا (تيك توك)، بهدف التعويض عن الأضرار النفسية والعاطفية والجسدية التي لحقت بالمستخدمين، خصوصاً إذا كانوا أطفالاً أو مراهقين».

وفي نهاية نوفمبر الماضي، تحدّث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن استدعاء ممثلي «تيك توك» إلى المحكمة، بعد وفاة الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا هذه التحديات الخطرة.

ومنصة «تيك توك» مُستهدفة في بلدان كثيرة مثل الولايات المتحدة، إذ يستخدمها أكثر من 170 مليون شخص.