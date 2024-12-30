مفاجأة صادمة: راتب محمد صلاح أكثر 15 ألف مرة من لاعبي ليفربول زمان

هذا ليس خطأ في العنوان. والرقم صحيح. فاللاعب المصري النجم محمد صلاح يتقاضى 15 ألف ضعف رواتب فريق ليفربول في زمن قديم مضى.

فقد نشر جون ألدريدج، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الأسبق، وثيقة قديمة لرواتب لاعبي الفريق في 1960، أظهرت الارتفاع الضخم في رواتب اللاعبين الآن مقارنة بالرواتب الفلكية التي يتقاضاها لاعبو الفريق في الوقت الحالي.

ويحصل لاعبو ليفربول في الوقت الحالي على أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، فيما يتقاضى محمد صلاح نجم الفريق 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، كأعلى اللاعبين أجرا في الفريق.

ووفقاً للوثيقة التي نشرها ألدريدج عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن لاعبي ليفربول كانوا يحصلون أسبوعياً على 23 جنيها استرلينيا فقط، ما يعادل الآن 663 جنيهاً تقريباً.

وكان بوب بيزلي المدرب المساعد في ليفربول حينها، والذي بات أحد أشهر مدربي الفريق لاحقاً، يتقاضى 17 استرلينيا أسبوعيا، بينما حصل خليفته جو فاغان على 16 جنيهًا إسترلينيًا.

وذكر موقع "سبورت بيبل" أنه كان يتعين على اللاعبين في عام 1960 الحصول على حوالي 12150 جنيهاً إسترلينيا أسبوعيا (بحسب تقديرات عام 2013)، للوصول إلى الراتب الذي يتقاضاه صلاح مع الفريق حالياً.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مجاناً مع أي ناد بدءا من الأول من يناير، حيث سبق أن ذكر أنه لم يتوصل لاتفاق مع ناديه على التجديد.