المايسترو موتي يقود حفل العام الجديد للمرة الأخيرة

سيقود المايسترو الإيطالي، ريكاردو موتي، حفل العام الجديد في فيينا للمرة السابعة والأخيرة، في الأول من يناير المقبل.

وفي إشارة إلى الفالس الشهير «الدانوب الأزرق»، قال موتي إن نسخة هذا العام من الحفل، الذي تقدمه أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، تهدف إلى إرسال رسالة من التناغم والجمال والسلام.

وتابع موتي في فيينا: «نأمل أن تحمل أمواج (الدانوب الأزرق) سفناً مملوءة بالجمال والحب».

وسيجري تخصيص حفل هذا العام للاحتفاء بالمؤلف الموسيقي الشهير، يوهان شتراوس، بمناسبة مرور 200 عام على ميلاده.

وللمرة الأولى، سيتضمن الحفل مؤلفاً موسيقياً من النساء، إذ سيجري عزف «فالس فرديناندوس» للمؤلفة الموسيقية كونستانتسه جيجر.

وسيبث الحفل عبر الإذاعة العامة النمساوية «أو آر إف»، وسيعرض على 93 محطة تلفزيونية حول العالم.

وقدم موتي أكثر من 500 حفل مع أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، وأكد أن حفل بعد غد سيكون آخر حفل له مع الأوركسترا.

وقال المايسترو البالغ من العمر 83 عاماً: «إنها المرة الأخيرة»، وانتقد الحكومات لعدم تقديرها لقيمة الثقافة والموسيقى، في ظل تقليص العديد من البرامج الثقافية.

وأكمل المايسترو الإيطالي: «نحن بحاجة إلى الموسيقى أكثر فأكثر.. الموسيقى دواء».