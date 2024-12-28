هاني شاكر: دبي محطة لكل شيء رائع

ليلة طربية بامتياز، عاشها جمهور مهرجان دبي للتسوق في إطار من الرومانسية الحالمة وعلى وقع أرقى الأنغام وأحلى الذكريات، ليسافروا بين أجنحة الخيال الشعري والصوت الشجي مع المطرب المصري القدير هاني شاكر، الذي نجح باقتدار «الكبار» كما عهده جمهوره في تقديم أمسية فنية استثنائية بكل المقاييس لجمهور «دبي أوبرا» الذي توافد بأعداد غفيرة واهتمام لافت، ليتابع على مدار ما يقارب الساعتين، كوكبة منتقاة من أشهر وأجمل أغاني النجم التي ظلت محفورة في ذاكرة جمهوره وعشاقه في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، مصحوباً بفرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد شعبان.

وقال هاني شاكر في مؤتمر صحافي عقد على هامش الحفل، إن الحفل كان استثنائياً بالنسبة له، مضيفاً: «دبي محطة لكل شيء رائع، ومدينة للحب والجمال، وأتمنّى أن يكون هذا العام مملوءاً بالأفراح والأمان لكل أبناء الأمة العربية».

وتطرق هاني شاكر إلى تجربته السابقة كنقيب للمهن الموسيقية بمصر، وتحدث شاكر عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تقليد أصوات الفنانين، معبراً عن عدم اقتناعه بالفكرة.

وقال: «لا يمكن لآلة أن تنقل المشاعر الدافئة والعذبة التي يقدمها صاحب الأغنية، الأغاني التي تُنتج بالذكاء الاصطناعي تبدو كأنها لعبة للتسلية، لكنها تفتقر للإحساس الذي يلمس قلوب المستمعين».

وكشف شاكر عن رغبته في تقديم دويتو غنائي مع المطربة اللبنانية نجوى كرم، وقال إن المشروع قد يتضمن أغنيتين، إحداهما باللهجة المصرية وأخرى باللبنانية، معبّراً عن تطلعه إلى تقديم عمل فني يجمع بين إحساسهما ويصل لقلوب الجمهور في الوطن العربي. وعن لقب «أمير الأحزان»، أكد شاكر أنه لا يزعجه بل يراه تعبيراً عن ارتباط الناس بالأغاني الدرامية.

حماسة «استثنائية»

بثت إطلالة النجم المصري هاني شاكر على خشبة مسرح دبي أوبرا في بداية حفله الموسيقي أول من أمس، أجواء خاصة ليس فقط من الفرح وإنما من الحماسة الاستثنائية التي أشعلت أجواء المكان، لتتعالى معها من ثم هتافات الفرح وأصوات التصفيق وعبارات المحبة والمودة للنجم الذي سرعان ما أعطى إشارة انطلاق الحفل عبر تقديمه أغنية «بحبك أنا»، مصحوباً بعشاقه من الحضور الذين رددوا كلمات هذه الأغنية الصادرة في عام 2002. في الوقت الذي لم يفوت النجم فرصة توجيه التحية للحضور الكريم والقائمين على «دبي أوبرا» لإتاحته هذه الفرصة الثمينة للقاء جمهور دبي، الأمر الذي صفق له الجمهور، مواصلين تفاعلهم مع قائمة طويلة من أغاني الحفل التي اختارها النجم، ورافعين هواتفهم لتسجيل اللحظة والتقاط أجمل صورهم التذكارية مع الأهل والأصدقاء.

وفي الوقت الذي واصل الحضور ترديد كلمات أغنية «بحبك يا غالي» وأغنية «كل سنة وأنت طيب»، بادر النجم بتأدية كوكبة من أشهر أغانيه القديمة التي صنعت شهرته، والتي بدأها بأغنية «إيه يلي بحبك» التي أتبعها النجم بأغنية «نسيانك صعب أكيد» وصولاً إلى أغنية «أصاحب مين» التي شكلت حالة وجدانية خاصة تفاعل معها السواد الأعظم من جمهور «دبي أوبرا»، ليقف طويلاً محيياً لأداء المطرب المصري هاني شاكر الذي لايزال رغم بلوغه سن السبعين، قادراً على المحافظة على المستوى نفسه من الأداء المبدع، والإحساس العالي والحضور القوي على المسرح.

ومع جديد أغانيه، استمتع جمهور وعشاق النجم في «دبي»، بأغنية «فرق في الإحساس»، قبل أن يعود إلى أغنيته الأشهر «غلطة»، وأغانٍ شهيرة أخرى أبرزها «يا ريتني»، مروراً بأغنية «لو بتحب حقيقي صحيح»، و«لسه بتسألي»، قبل أن يقدم أغنية ختام حفله الغنائي الناجح «علي الضحكاية»، وسط أجواء من السعادة.

الزمن الجميل

على صعيد متصل، لم ينسَ «أمير الغناء العربي» السفر مع جمهوره، إلى حقبة السبعينات من القرن الماضي، مع أغنية «كده برده يا قمر»، وأغنية «هو يلي اختار» التي كتب كلماتها الشاعر محمد حمزة ولحنها العبقري بليغ حمدي، والتي كان مقرراً أن يغنيها عبدالحليم حافظ قبل رحيله. في الوقت الذي تفاعلت فئات موسعة من الحاضرين مع أدائه المميز لأغنية «جانا الهوا» لتوسع امتداد الحماسة بين صفوف قاعة «دبي أوبرا»، التي عجت بأصوات كلمات الأغنية التي حفظها مؤدوها من عشاق النجم، عن ظهر غيب، في إشارة واضحة لما تحمله هذه النوعية من الأغاني من مكانة خاصة في النفوس.

نجومية لا تغيب

نجح هاني شاكر، من خلال أدائه لعدد من أغانيه الرائجة، في بث روح الفرح والإيجابية بين جمهوره العائلي المتنوّع، الذي تدفق بكثافة، نحو قاعة الحفل، في الوقت الذي نجح النجم المصري القدير في تسجيل حضوره الفني والإنساني الواضح في قلوب جمهوره، مؤكداً عمق الروابط الوجدانية التي تربطه بهم إلى حد اليوم، فيما بدا النجم سعيداً بلقاء جمهوره مجدداً ضمن سلسلة فعاليات وحفلات «دبي للتسوق» الفنية، التي قدّم خلالها الفنان مجموعة من العناوين الفنية البارزة التي شكلت خطاً بيانياً متصاعداً لنجوميته على مدار ما يزيد على نصف قرن.

38 يوما من الفرح

على مدار 38 يوماً، يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ30 مع انطلاق فعاليات الدورة الأولى من ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي، مجموعة استثنائية من العروض الترفيهية العائلية المجانية التي تناسب جميع الأعمار، والتي بدأت الأسبوع الماضي مع مجموعة من الحفلات الفنية والغنائية إلى جانب عروض الألعاب النارية اليومية التي تضيء سماء المدينة، فيما يستضيف «فستيفال باي» كل ليلة أحد الساعة 10:30 مساء برنامج «إكس فاكتور»، بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق وتلفزيون دبي، حيث ستتاح للزوار فرصة استثنائية لمتابعة المواهب الصاعدة من جميع أنحاء المنطقة أمام لجنة تحكيم تضم النجوم راغب علامة، ورحمة رياض، وفايز السعيد، في مسابقة مثيرة لاختيار النجم الصاعد الجديد.

. دبي مدينة للحب والجمال، وأتمنّى أن يكون هذا العام مملوءاً بالأفراح والأمان لكل أبناء الأمة العربية.