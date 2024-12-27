مقتل إعلامية لبنانية ... زوجها أطلق عليها الرصاص وانتحر

هزت جريمة مروعة لبنان، الخميس، إثر مقتل الإعلامية عبير رحال برصاصة في الرأس أطلقها زوجها خليل مسعود الذي انتحر لاحقا، وذلك أمام باب محكمة بلدة شحيم في محافظة جبل لبنان.

وبعد ارتكابه الجريمة "المروعة"، ظهر مسعود في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، تناول فيه خلافاته مع زوجته الراحلة.

وأشار إلى مشكلات مالية مرتبطة بعملهما في موقع إلكتروني محليّ يدّعي تأسيسه.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر أمنية العثور على جثة خليل مسعود بعد أن أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بمسدس حربي كان بحوزته، قبل أن يُنقَل إلى مستشفى سبلين الحكومي، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.