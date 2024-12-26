يصور امرأة سراً في دورة مياه بمركز تجاري

ألقت السلطات الإسبانية القبض على رجل ألماني في جزيرة مايوركا بتهمة تصوير امرأة سراً داخل دورة مياه.

وذكرت شرطة الجزيرة السياحية الإسبانية أن الرجل البالغ من العمر 41 عامًا تم اعتقاله بعد فترة وجيزة من الحادث المزعوم في أحد مراكز التسوق في بالما، عاصمة مايوركا.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن الرجل كاد أن يُقْبَض عليه وهو متلبس بالجريمة مساء أول أمس الاثنين عندما دخلت موظفة في أحد المتاجر إلى دورة المياه.

وأضافت الشرطة أنه بينما كانت المرأة تستخدم إحدى الكبائن بعد أن أغلقت بابها، شعرت بلمسة عند قدميها ولاحظت على الفور وجود هاتف محمول يدفعه شخص ما تحت الحاجز الفاصل. وأخطرت المرأة أمن المركز التجاري على الفور.

وأضافت السلطات أنها تجري المزيد من التحقيقات في الحادث، بما في ذلك التأكد مما إذا كان المتهم قام بتصوير مقاطع فيديو غير قانونية في السابق.

ولم تُفصح الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه به.