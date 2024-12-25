«دبي للتسوق» يحتفي بعشاق السيارات.. الدهشة قادمة مع 2025

تنطلق فعاليات الدورة الأولى من «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» التي تحتفي بشغف السيارات بأسلوب رائع من الأول وإلى الـ12 من يناير المقبل، لتتيح فرصة الاستمتاع بالطقس المعتدل خلال الدورة الـ30 من المهرجان عبر مجموعة من التجارب المتعلقة بالسيارات في مختلف أنحاء المدينة، من الأنشطة الحصرية، إلى المواكب المختلفة، والنقاشات المفيدة التي تتناول عالم السيارات، والدراجات، والسرعة، والتكنولوجيا.

وتلبّي فعالية «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، متطلّبات عشّاق السيارات والعائلات ومحبّي المغامرات، من السيارات الكلاسيكية، إلى نماذج المركبات المستقبلية، خلال مهرجان دبي للتسوق الذي يواصل تقديم تجاربه المدهشة لإرضاء كل الأذواق.

وسيقدم معرض السيارات في «دبي هيلز مول» للزوار فرصة استكشاف أكثر من 90 مركبة فريدة من نوعها، من السيارات الكلاسيكية الخالدة إلى نماذج المركبات المتطورة، التي تعرض في مناطق داخل مركز التسوق. وتشمل التجربة فعالية شاحنة الألعاب الممتعة التي تتضمن ألعاب السيارات بتقنية الواقع الافتراضي، وهدايا حصرية، وجائزة كبرى عبارة عن سيارة فاخرة.

وستنظم فعالية «سيركت دي ميدان × أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من يناير، لتجمع بين عالمي السيارات والدراجات، وتضم 20 سيارة مُعدَّلة من قبل PowerDose إلى جانب دراجات مصمّمة خصيصاً من Bike On. ويمكن للضيوف مشاهدة الإطلاق الحصري لسيارتي مرسيدس، والتنافس في ألعاب الواقع الافتراضي، والاستمتاع بمنافسات أسرع وأفضل دراجة، وغيرها الكثير.

مسابقة ممتعة

وتستضيف فعالية «ذا درفت هوم × أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» التي تنظم من التاسع إلى الـ12 من يناير في دبي فستيفال سيتي مول، مسابقة درفت ممتعة. وسيحظى الحضور بفرصة مرافقة أحد السائقين المحترفين في تلك المركبات أو حتى اختبار مهاراتهم مع إرشادات الخبراء. كما يمكن للزوار الحصول على فرصة خوض تجربة ممتعة مع واحد من 50 سائق درفت معتمداً دولياً، إضافة إلى منافسات ممتعة، وعروض مميزة على مدى أربعة أيام.

وسيضم معرض «ذا مردف موتور شو»، الذي يُقام في 10 و11 يناير بسيتي سنتر مردف، أكثر من 700 مركبة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية لجميع الأعمار. وسيكون هذا المعرض الكبير أحد أبرز فعاليات «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، إذ سيقدم استعراضاً مميزاً للقوة والأداء والتصميم في عالم السيارات.

وستستضيف حلبة دبي أوتودروم سباق ميشلان 24 ساعة دبي في 11 و12 يناير كجزء من سلسلة سباقات هانكوك 24 ساعة. ويمكن لعشاق السيارات الاستمتاع بمتابعة سباقات التحمل التي تشارك فيها سيارات عالية الأداء، يقودها أفضل المحترفين. وتشمل أبرز الفعاليات السباقات الليلية، والدخول إلى منطقة المشجعين، وجولات حصرية لحاملي تذاكر كبار الشخصيات، وحفل توزيع الجوائز لتكريم الفائزين في «أوتو سيزون مهرجان دبي للسيارات» وسباق 24 ساعة.

وتُختتم الفعالية في 12 يناير مع مزاد WEB3 Auction، على مسرح إم أو تي بي في حي دبي للتصميم، ويعرض سيارات نادرة وفريدة من نوعها، وهو ما يوفر لعشاق السيارات فرصة رائعة للمزايدة على مركبات فريدة من نوعها بقيمة تزيد على 50 مليون درهم.

بروح الوحدة

وتتضمن «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» مجموعة من المواكب التي يمكن الانضمام إليها أو مشاهدتها. وسيتم الاحتفاء بفعالية «يلا دبي × أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» في الثاني من يناير، وستبدأ من نادي سوبر كارز مجلس عُمان، وتنتهي في حتا وادي كلوب، بروح الوحدة والمغامرة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان. وسيسافر هذا الموكب عبر طريق مليء بالإطلالات الخلابة، كما يعكس الروابط القوية بين البلدين الشقيقين.

وسيُقام موكب Power Dose Parade في الثالث من يناير، من الثالثة وحتى الرابعة عصراً، وسيضم أكثر من 20 سيارة فريدة من نوعها بقيمة تزيد على 20 مليون درهم، ويعد فرصة نادرة لمشاهدة الإبداع والحرفية في صناعة السيارات. ويمكن للزوار عند انتهاء الموكب التواصل مع ملاك السيارات، ومشاهدة هذه المركبات الاستثنائية عن قرب، إذ سيظهر العديد منها في الأماكن العامة للمرة الأولى.

وسينطلق موكب Super Cars Parade في الرابع من يناير، وسيعرض تشكيلة من أفخم المركبات ذات الأداء العالي على مستوى العالم. وسيبدأ هذا الموكب وينتهي في دبي هيلز مول، ليسلط الضوء على أناقة وقوة السيارات الرياضية، من خلال التصاميم المذهلة والمحركات القوية.

فيما سينظم موكب (Dubai Ducati Ride 2025 (DDR25 في الرابع من يناير، ويبدأ من صالة عرض دوكاتي Wheels of Arabia وينتهي في Reform Social & Grill، إذ سيقوم راكبو دراجات دوكاتي بجولة في المدينة مع الاستمتاع بمشاهدة أشهر معالم دبي. وسيعرض المشاركون في نقطة النهاية دراجاتهم أمام الجمهور. وستتضمن الفعالية توزيع هدايا مجانية ومنتجات، وكذلك إجراء سحب لسعداء الحظ، إلى جانب وجود ركن للأطفال، ما يخلق أجواءً مناسبة لجميع أفراد العائلة.

وسينظم موكب 24H Dubai Parade في الثامن من يناير، ليستعرض المركبات المتميزة المشاركة في سباق تحمل السيارات «24 ساعة». وسيقدم الموكب الذي يبدأ وينتهي في حلبة دبي أوتودروم، لعشاق السيارات تجربة تقربهم من فرق السباق والسائقين والمركبات عالية الأداء.

وسيبدأ موكب مردف موتور شو وينتهي في سيتي سنتر مردف في 10 يناير، ويعد الموكب جزءاً من أكبر معرض للسيارات في دبي. وسيشق طريقه إلى مواقف السيارات الموجودة على سطح مركز التسوق، حيث يُقام المعرض الرئيس.

لقاءات مفيدة

تشمل «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» سلسلة من الأنشطة الفريدة من نوعها واللقاءات المفيدة في مختلف أنحاء المدينة، التي تجمع بين الأنشطة المرتبطة بالسيارات، وتناول الطعام، والترفيه، والمشاركة المجتمعية.

. 1 يناير المقبل تنطلق الفعالية التي تستمر حتى 12 من الشهر نفسه.

. 700 مركبة سيضمها معرض «ذا مردف موتور شو».

. حلبة دبي أوتودروم تستضيف سباق ميشلان 24 ساعة دبي في 11 و12 يناير المقبل.