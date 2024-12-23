«العويس» تطل بعنوان جديد في سلسلة كتب الندوات

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب جديد بعنوان «أدب الطفل في الإمارات»، يضم أبحاث ملتقى العويس لأدب الطفل في الإمارات الذي نظمته «العويس» في 15 نوفمبر 2023، وشاركت فيه نخبة من المهتمين والعاملين في حقل أدب الطفل.

وتناولت أبحاث الكتاب جملة من القضايا التي تعنى بأدب الطفل، ورصدت عالمه أدبياً بعين فاحصة عارفة بالكنز الذي يختبئ في عالم الأطفال، وكيف استطاع الأدباء أن يصلوا إلى هذا المكان المحبب في النفس البشرية منذ الصغر، والكتابة عنها بروح تراعي الفئة العمرية والفروقات الفردية لكل طفل تتوجه إليه الحكايات والقصص والأشعار.

وحمل الكتاب الرقم 27 من سلسلة كتب الندوات التي توثق من خلالها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية جميع الندوات التي تنظمها داخل الإمارات وخارجها، وتضمن ملحقاً لمعرض الصور الذي أقيم على هامش الملتقى، وكذلك تضمن الكتاب أول قصة مصورة للأطفال في الإمارات بعنوان «الفأر المخترع»، كتبها ورسمها وأخرجها عبدالعزيز خليل المطوع عام 1969، والتي تعد وثيقة تأريخية لأول مجلة مصورة في الإمارات.

ومما جاء في مقدمة الكتاب: «لقد أعطى أدب الطفل للساحة الإماراتية الكثير من الحكايات والقصص، وقد حان الوقت للكتابة عنها، بشكل توثيقي، وبأقلام عاصرت وعايشت صعود هذا الأدب إلى صدارة الكتابة الإبداعية، خصوصاً أنه بات هناك عشرات من الذين يكتبون أدب الطفل بشكل مؤثر».