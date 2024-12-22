مغني «ديسباسيتو» يتوصل إلى اتفاق مع زوجته السابقة

أعلن نجم موسيقى الريغيتون البورتوريكي دادي يانكي، صاحب أغنية «غاسولينا»، أنّه توصّل إلى اتفاق مع زوجته السابقة لاستعادة السيطرة على شركتيه، بعد أن اتّهمها باختلاس 100 مليون دولار.

وكان مؤدّي أغنية «ديسباسيتو» مع لويس فونسي أعلن أخيراً طلاقه من ميريدي غونزاليس، بعد زواج دام 29 عاماً.

ورفع المغني البالغ 47 عاماً دعوى ضد طليقته وشقيقتها متهماً إياهما بأنهما أخذتا من دون إذنه 80 مليون دولار من حسابات شركة «إل كارتل ريكوردز»، و20 مليوناً إضافية من شركته الأخرى «لوس كانغريس».

وبعد الاستماع إلى الطرفين، طلب القاضي أنتوني كويفاس منهما التوصل إلى اتفاق. وبعد ما يزيد قليلاً على ساعة من المناقشات الخاصة، أعلن دادي يانكي للصحافيين أول من أمس، أنه سيستعيد السيطرة على شركتيه.