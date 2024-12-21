أسباب الشعور بألم في الساقين من غير ممارسة رياضة.. متى تكون خطيرة؟

أفادت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب بأن ألم الساقين بدون ممارسة الرياضة له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وتتمثل الأسباب البسيطة في تعرض الساقين لإجهاد شديد على سبيل المثال بسبب المشي لمسافة طويلة. وقد يكون الألم أحد الأعراض المصاحبة لعدوى مثل الأنفلونزا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون ألم الساقين بدون ممارسة الرياضة أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل دواء «الستاتين» لخفض مستوى الكوليسترول.

أما الأسباب الخطيرة فتكمن في:

- مرض الشرايين المحيطية؛ إذ يضعف تدفق الدم إلى الساقين والذراعين، وبالتالي يشعر المرء بالألم.

- ألم العضلات الروماتيزمي الذي يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية، التي تغذي العضلات في الكتفين والوركين. ويؤثر الألم الناتج بشكل رئيسي على حزام الحوض والكتف، ولكن في بعض الأحيان يؤثر أيضاً على الفخذين.

- مرض أديسون: عبارة عن قصور تدريجي في قشرة الغدة الكظرية.

- متلازمة الفيبروميالجيا: وهي اضطراب الألم المزمن الشائع.

وفي حال عدم زوال الألم من تلقاء نفسه أو في حال حدوثه بشكل متكرر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه والخضوع للعلاج المناسب.