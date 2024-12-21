صياد أطلق النار على دب فوق شجرة فسقط على زميله وقتله

قال مسؤولون في الحياة البرية في فرجينيا إن رجلاً من الولاية توفي بعد أن سقط عليه دب من فوق شجرة بعدما استهدفه أحد الصيادين ببندقيته.

وأوضحت إدارة موارد الحياة البرية أن الحادث وقع في التاسع من الشهر الجاري في مقاطعة لونينبورج، التي تقع بين ريتشموند ودانفيل. ووفقاً لما تم إعلانه؛ فإن مجموعة صيد كانت تلاحق الدب عندما هرب مستلقاً شجرة. وبينما تراجعت المجموعة، أطلق أحد أفراد المجموعة النار على الدب، فسقط الحيوان على صياد آخر كان يقف على بعد نحو ثلاثة أمتار.

وحددت الإدارة هوية الرجل بأنه ليستر سي هارفي، 58 عاماً، من فينيكس، فرجينيا. وقدم أحد أعضاء المجموعة الإسعافات الأولية قبل نقل هارفي إلى مستشفيين مختلفين. وذكرت إدارة الحياة البرية أنه توفي متأثراً بإصاباته.

وقال نعي هارفي، وهو أب لخمسة ولديه ثمانية أحفاد، إنه كان مقاولاً يعمل لحسابه الخاص ورجلاً متحمساً للحياة في الهواء الطلق.

ووقعت حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة. ففي 2018، أصيب رجل في ألاسكا بجروح خطيرة بعد أن أطلق شريكه في الصيد النار على دب على سلسلة من التلال، فتدحرج الحيوان لأسفل منحدراً على الرجل الذي أصيب أيضاً بالصخور التي سحبها الدب معه.

وأصيب رجل آخر في 2019 بعد أن أطلق شريكه في الصيد النار على دب في شجرة في ولاية كارولينا الشمالية. وسقط الدب من الشجرة وبدأ يعض الصياد. ثم تدحرج الاثنان من على منحدر، ونقل الصياد إلى المستشفى، بينما عثر على الدب ميتاً في وقت لاحق.

ووفقاً لدائرة موارد الحياة البرية في فرجينيا، توجد الدببة السوداء في معظم أنحاء الولاية وتم تحديد موقعها في 92 مقاطعة ومدينة على الأقل من أصل 98 مقاطعة ومدينة في فرجينيا.

وتقول الدائرة إنه من غير القانوني «شل أو إيذاء أو إخراج دب من شجرة بقصد مواصلة الصيد أو المطاردة أو لغرض تدريب الكلاب».

وذكر مسؤولون في إدارة المياه في ولاية فرجينيا، بحسب قناة WTVR التابعة لشبكة CBS، أن «الإدارة لا تسعى حالياً إلى توجيه أي اتهامات تتعلق بهذا الحادث».