أميركا تعيد تصنيف الأطعمة الصحية

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إعادة صياغة تصنيف الأطعمة الصحية لأول مرة منذ 30 عاما، وذلك على خلفية أزمة الأمراض المزمنة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والمرتبطة بالنظام الغذائي.

وأعادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تعريف ما يعتبر طعامًا "صحيًا" لأول مرة منذ 30 عامًا، حيث حذفت عناصر مثل الخبز الأبيض من القائمة بينما رحبت بخيارات غنية بالمغذيات مثل البيض والسلمون.

تأتي هذه الخطوة على خلفية أزمة متنامية من الأمراض المزمنة التي يمكن الوقاية منها والمرتبطة بالنظام الغذائي، والتي يحذر الخبراء من أنها تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء أيضًا أنها تعمل على تطوير رمز جديد لمساعدة الشركات المصنعة على الإشارة بسرعة إلى المستهلكين بأن الطعام يلبي المعايير "الصحية".

وقال المسؤول الكبير في إدارة الغذاء والدواء جيم جونز، : "الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري، هي السبب الرئيسي للإعاقة والمرض في الولايات المتحدة وتسهم في وضع أميركا كأدنى متوسط ​​عمر متوقع بين البلدان الكبيرة ذات الدخل المرتفع".

وتسلط الإحصائيات المزعجة الضوء على إلحاح هذه القضية، حيث إن 77 في المائة من الأميركيين يتجاوزون التوصيات بشأن تناول الدهون المشبعة، و63 في المائة يتجاوزون الحدود المفروضة على السكريات المضافة، و90 في المائة يستهلكون الكثير من الصوديوم.

وأضاف جونز: "إن ما يقرب من 80 في المائة من الأطعمة لا تحتوي على منتجات الألبان والفواكه والخضروات".

وتابع جونز: "لقد تم تحديث الادعاء الصحي للمساعدة في ضمان حصول المستهلكين على معلومات غذائية أكثر اكتمالاً ودقة وحداثة على ملصقات الأطعمة".