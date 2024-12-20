شطيرة نقانق تتسبب بحريق وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة كبيرة

شهدت منطقة وسط مدينة سبرينغفيلد (الولايات المتحدة) انقطاعًا للتيار الكهربائي يوم الأربعاء الماضي بسبب حادث تصادم على أحد الشوارع الرئيسية، تسببت به قطعة بسكويت نقانق، وفقًا لمحطة أخبار WSMV4 News.

وأفادت المحطة أن الحادث تسبب في إتلاف عمود كهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وكان ذلك مترافقا مع تسبب الأسلاك المنقطعة باشتعال الحريق في دار جنازات قريبة.

وتبين من التحقيق أن مسبب الحادث كان عمدة سبرينغفيلد السابق بيلي بول كورنيل الذي كان يقود السيارة المحطمة. واعترف العمدة السابق أن سبب الحادث كان انحناءه "لالتقاط بسكويت النقانق" ليصطدم بعدها بثوان بعمود الكهرباء".

وقال المحطة أن العمدة لم يصب بالحادث، كما تم إخماد الحريق بعد فترة وجيزة. كما تمت استعادة خدمة الكهرباء في بعض المناطق، فيما بقيت أجزاء من وسط المدينة بدون كهرباء حيث تستمر الإصلاحات.