«ون هارموني» في ضيافة حديقة أم الإمارات

أعلنت حديقة أم الإمارات في أبوظبي عن استضافتها فرقة «One Harmony»، التابعة لأكاديمية تانيا قسيس، التي ستواصل في عامها الثاني إبهار الجمهور، إذ ستحول مسرح سوق الحديقة إلى وجهة مميزة من خلال أداء أغاني عيد الميلاد المبهجة بنغماتها الاحتفالية.

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم وتشجيع المواهب الشابة، تتعاون حديقة أم الإمارات مع الأكاديمية لتقديم تجربة لا تُنسى للزوار من مختلف الأعمار.

وسيُقام العرض الخاص بعد غد، إذ ستُبرز الفرقة مواهب أصحابها، مجسدةً رسالتها في تعزيز قيم الإلهام والسلام والتقريب بين الثقافات من خلال الفن.

وتُعرف تانيا قسيس، المغنية اللبنانية العالمية، بتفانيها في تعزيز السلام العالمي عبر الموسيقى، إذ قدمت عروضاً في «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب مشاركاتها في فعاليات دولية بارزة في كوريا الجنوبية ومصر.

وإضافة إلى هذا العرض، تقدم حديقة أم الإمارات تجربة مميزة خلال هذه الفترة، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بقرية الميلاد الشتوية المخصصة، ولقاء سانتا، والمشاركة في ألعاب الميلاد، والتقاط الصور التذكارية في ركن الصور المستوحى من أجواء الميلاد.

كما يمكن زيارة بيت الظل بلمسات «تيفاني بلو» خلال هذه الفترة، وهو فضاء فني مفتوح يستمر حتى 10 يناير المقبل، ويضم تجربة فنية حسية مميزة.