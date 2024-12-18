الحكومة اليونانية لسائقي الدراجات: «لا خوذة.. لا وقود»

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، أمس، تضافر جهودها مع أصحاب محطات الوقود في حملة لحثّ راكبي الدراجات النارية على ارتداء الخوذات، من خلال حرمانهم الوقود إذا لم يرتدوا الخوذة عند ملء خزاناتهم.

وتأتي مبادرة «لا خوذة.. لا وقود» كردّ فعل على مئات الوفيات من قائدي الدراجات النارية في البلاد سنوياً، وقد أثارها مالك محطة وقود في جزيرة كريت، إثر وفاة شاب (17 عاماً) بالجزيرة، في نوفمبر الماضي.

وترددت أصداء الفكرة على نطاق واسع، ثم قررت وزارة الصحة في أثينا تبنيها.

ويشكّل راكبو الدراجات النارية 23% من حركة المرور على الطرق في اليونان، ما يجعلها في المرتبة الثانية بين دول الاتحاد الأوروبي، بعد إيطاليا حيث تبلغ النسبة 26%.

ووفقاً لجمعية النقل اليونانية، لا يرتدي نحو 20% من قائدي الدراجات النارية خوذات.