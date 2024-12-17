يولة فزاع: المنهالي يحقق أولى بطاقات «المربع الذهبي»

حقق خالد صالح المنهالي من العاصمة أبوظبي أولى بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي» بعد تفوقه في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في انطلاقة مواجهات الدور الثاني التي سبق أن تأهل فيها ثمانية يويلة في طريقهم للظفر باللقب الكبير ورفع كأس فزاع الذهبي، حلم الشباب في واحدة من أكبر البطولات التراثية وأكثرها تنوعاً وشمولية.

وجاء فوز خالد صالح المنهالي على حساب منافسه عبدالله نبيل الفلاسي من إمارة دبي، بفارق 10 علامات فقط، في حلقة مليئة بالندية قدمها راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اليوتيوب.

وانطلقت الحلقة الأولى من المرحلة الثانية بعرض اليولة على إيقاع أغنية الميدان لهذا الموسم والتي تحمل عنوان «ضرغام» من كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، وتولى التحكيم في الحلقة خليفة بن سبعين، وفيها تمكن الفلاسي من تحقيق الأسبقية على منافسه بتحقيقه الـ25 علامة.

وفي تحدي سؤال الموروث أجاب كلاهما بشكل صحيح ليحصلا على 10 علامات.

أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في مجمع حمدان الرياضي، فكسب المنهالي الـ15 علامة بعد فوزه في السباق.

أما في تحدي الرماية فانطلق الفلاسي لينهي التصويب على الأهداف سريعاً، ويكسب الـ15 علامة، ليعود ويتقدم في المجموع العام للنتائج.

ثم في تحدي عدّ القصيد الذي يقوم بتحكيمه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، فكانت الـ15 علامة من نصيب المنهالي.

وفي سباق الركض بالهجن الذي ازداد أيضاً ليصبح لمسافة 700 متر والذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، فتفوق المنهالي أيضاً ليكسب الـ20 علامة، ليحسم تأهله بفارق 10 نقاط فقط، ويكون أول المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة.

وقالت مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، إن «عمل المدربين في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كان له تأثير كبير وواضح على أداء اليويلة، حيث أسهم بشكل ملموس في رفع مستوى الأداء في جميع التحديات، وبالأخص تلك التي تُعنى بشكل رئيس بالتراث والهوية الوطنية. وقد وفّرت اللجنة المنظمة للبطولة بيئة تعليمية متكاملة ضمن أجواء أخوية، الأمر الذي ساعد في صقل مهارات اليويلة، ما جعل البطولة أكثر إثارة وتنافسية».

وأضافت أن «تنافس اليويلة كما جرت العادة في ست مسابقات، لكن مع بداية الدور الثاني ارتفعت صعوبة هذه المسابقات، حيث زادت مسافة السباحة من 25 إلى 50 متراً، وزادت أبيات عدّ القصيد ومسافة سباق الهجن من 500 إلى 700 متر، وهذا ما جعلنا نشهد ارتفاعاً في مستوى التحدي، مع مواصلة تركيزنا على أن يخرج جميع المشاركين بمكتسبات من الموروث الإماراتي الأصيل، ترافقهم في حياتهم وتعود عليهم بالفائدة على المدى الطويل».

الجنيد ضيف الحلقة

حلّ الفنان عبدالرحمن الجنيد ضيفاً على الحلقة الخامسة لبرنامج الميدان، حيث قدم أغنية بعنوان «شرهة غلا» وقال: «أعمل دائماً على اختيار الكلمة واللحن الإماراتي النابع من الموروث الشعبي خلال الأعمال التي أقدمها، وكل الشكر للقائمين على بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان في الحفاظ على تراثنا ودعم الشباب».

نتالي أواديسيان:

. مكتسبات كبيرة لأبناء الوطن.