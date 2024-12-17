حصد 3 جوائز غرامي.. وفاة عازف هندي شهير

توفي عازف الطبلة الهندي الأسطوري، ذاكر حسين، الذي فاز بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز «غرامي» عام 2024، وكان له تأثيره في الموسيقى العالمية بتعاونه مع موسيقيين من مختلف القارات.

وقال بيان عائلي إن الموسيقي، البالغ من العمر 73 عاماً، توفي بسبب مضاعفات تليف رئوي مجهول السبب، بعدما أمضى أكثر من أسبوعين في مستشفى في سان فرانسيسكو، وولد حسين في عائلة من الموسيقيين، وكان طفلاً عبقرياً، وعزف لأول مرة في حفل موسيقي بسنّ السابعة، وغالباً ما كان يتجول ويقدم العروض مع والده علاء رخا، وهو عازف أسطوري آخر للطبلة، وهي آلة إيقاع هندية قديمة.

وبعد إكمال حسين تعليمه في مومباي، انطلقت مسيرته الدولية عندما انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 1970.

وعمل حسين، خلال مسيرته المهنية، مع كبار الموسيقيين الغربيين والهنود، ما أدى إلى نشر الموسيقى الكلاسيكية الهندية.