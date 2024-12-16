غروب وغيوم في دبي

غروب الشمس في دبي كما هو شروقها، يعد لحظات فريدة ومشوقة لا تُفوّتها الكاميرا، خصوصاً حين يكون الغروب خلفية لصورة أعظم مبنى شيّده الإنسان على وجه الأرض «برج خليفة».

وفي المشهد الساحر، تبدو غيوم الشتاء المحمّلة بالخير، وهي تحلّق فوق آخر شعاع للضوء، قبل أن تختفي الشمس تماماً خلف أبراج وناطحات السحاب في دبي، في فصل اعتاد أهل المدينة أن يصبح في كل عام موسماً للسياحة والفعاليات الثقافية والفنية، حيث الجو الملائم لكل أمزجة الناس والزوار من كل أنحاء العالم، ما يُشعرهم بالفصول الأربعة على مدار اليوم الواحد.