وادي هب في «شتا حتا».. مغامرة لا تُضاهى بين أحضان الطبيعة والجبال

يحظى مهرجان «شتا حتا» بإقبال كبير من الزوار من شتى أنحاء الدولة والدول الشقيقة، كسلطنة عمان، الذين اختاروا قضاء عطلة نهاية الأسبوع وسط أجواء طبيعة حتا الخلابة، وازدحمت المعالم السياحية في المنطقة بالعائلات والزوار من مختلف الجنسيات، الذين جذبتهم روح المغامرة واستكشاف الأنشطة المتنوعة والعروض المميزة التي تقام في حتا.

وجاء «شتا حتا» ليقدم مزيجاً استثنائياً من الأنشطة والفعاليات التي تلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات، ويجد عشاق المغامرات والرياضة والطبيعة متنفساً فريداً لاستكشاف جمال الحياة الجبلية وأصالتها، حيث تتميز حتا بقلاعها التاريخية ومزارعها الوارفة، لتغدو إحدى أبرز الوجهات السياحية التي تستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم.

وتجمع المنطقة بين روعة طبيعتها الصخرية وجاذبية معالمها التراثية، وتتكامل مع أجوائها النقية وبيئتها البكر، ما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة، مدعومة ببنية تحتية حديثة تسهل تجربة لا تُنسى لزائريها.

فيما استحوذ «وادي هب» على اهتمام الزوار من كل أنحاء الدولة، مقدماً لهم وجهة استثنائية تدمج بين المغامرة والاسترخاء في أحضان الطبيعة الجبلية وبين جبال حتا المهيبة، وتحول إلى محطة جذب مثالية للراغبين في تجربة أنشطة متنوعة تجمع بين التخييم، والمشي مسافات طويلة، وركوب الدراجات الجبلية، ضمن أجواء استثنائية تعكس جمال البيئة الإماراتية.

ويعد «وادي هب» أحد المعالم البارزة في مهرجان «شتا حتا»، الذي يُنظم للمرة الثانية من قبل وجهات دبي ويستمر حتى 22 يناير المقبل، ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والفنية، إضافة إلى تجارب تخييم فريدة وأماكن للإقامة وسط الطبيعة، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة مميزة وسط أجواء جبلية خلابة. وما يميز هذا الحدث هو مرافقه الحديثة التي توفر كل ما يحتاج إليه الزوار للاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الاسترخاء والمغامرة.

وتميز «وادي هب» بتقديم تجربة ركوب الدراجات الجبلية، التي أصبحت الخيار الأمثل لعشاق المغامرات والباحثين عن تحديات جديدة، ما يتيح للعائلات قضاء أوقات لا تُنسى بين المناظر الطبيعية، وتتيح المسارات الجبلية فرصة استثنائية لاستكشاف الطبيعة بطرق مبتكرة، حيث تم تصميمها لتناسب مستويات مختلفة من المهارة، ويقدم «وادي هب» خدمات متطورة تلبي احتياجات المغامرين، بما في ذلك نقاط استراحة مجهزة بالكامل، ومرافق لاستئجار الدراجات ذات المواصفات العالية، إضافة إلى توفير خيارات تأجير معدات احترافية، مثل أحذية التسلق وأدوات الحماية الشخصية لضمان راحة وأمان المستخدمين.