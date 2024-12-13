العثور على 5 جثث مقطعة في شاحنة مكسيكية

عثر على خمس جثث على الأقل مقطعة الخميس في شاحنة في غواناخواتو في وسط المكسيك التي تشهد حربا مفتوحة بين كارتلات المخدرات على ما أفادت السلطات.

وقالت السلطات المحلية إن الجثث كانت ملفوفة بأكياس بلاستيك وموضوعة فوق بعضها البعض في شاحنة مركونة عثر عليها عناصر من الشرطة في كبوباريو في منطقة سالفاتتييرا.

ويقدر عدد الجثث بين خمس وسبع على ما أفادت مصادر مطلعة على التحقيق وكالة فرانس برس.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية رسالة كتبت على شادر قرب الجثث أعلن من خلالها كارتل خاليسكو نويفا خينيراسيون (الجيل الجديد) مسؤوليته عن الجريمة.

ويشن هذا الكارتل وهو من الأقوى في المكسيك حرب نفوذ دامية في غواناخواتو مع مافيا سانتا روسا دي ليما المحلية.

وتشكل غواناخواتو مركزا صناعيا مزدهرا وتضم عدة مقاصد سياحية معروفة. وعرفت هذه الولاية أكبر عدد من جرائم القتل في العام 2023 مع 3746 جريمة أي أكثر ب12 % من المعدل الوطني على ما أظهرت الأرقام الرسمية.